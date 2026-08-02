Giappone: in un hotel di Tokyo nasce l’esperienza dedicata a Hello Kitty

A Tokyo, il check-in diventa intrattenimento. Ha aperto il 15 luglio Hotel Floria Tokyo, esperienza immersiva dedicata a Hello Kitty e ai personaggi Sanrio, però senza pernottamento. Il format, nato in Corea dalla società d’arte D’strict, debutta in Giappone al quarto piano della Tokyu Kabukicho Tower di Shinjuku.

All’arrivo il visitatore riceve una chiave e attraversa 11 ambienti tematici, dalle camere di Hello Kitty, My Melody e Kuromi alle aree garden, ballroom e pink beach, realizzata con sabbia. Il percorso coinvolge anche Cinnamoroll, Pompompurin, Little Twin Stars, Pochacco, Hangyodon e Keroppi, tra installazioni, set fotografici e merchandising esclusivo.

La mostra resterà aperta fino al 31 maggio 2027, dalle 10 alle 20, con ultimo ingresso alle 19.30. I biglietti adulti costano 2.400 yen nei feriali e 2.600 nei weekend e festivi.