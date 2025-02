Novità per Hosteda Hotels, società alberghiera che vede come amministratore unico Carlo Pompili, presidente cda del tour operator di famiglia Veratour. Entra in azienda Gioacchino Romani con la posizione di general operations manager delle strutture alberghiere.

Romani ha vissuto i precedenti 20 anni di carriera professionale in TH Hotels, dove ha ricoperto la posizione di direttore delle gestioni alberghiere.

La strategia

L’entrata in azienda di Romani rappresenta un momento importante che coincide con la volontà di Hosteda Hotels di migliorare i processi operativi e gestionali delle proprie strutture alberghiere e accompagnare l’azienda verso la crescita strutturale che la società intende realizzare a partire dal prossimo anno.

“Grazie alla sua lunga esperienza operativa, Gioacchino saprà introdurre in azienda nuove procedure per efficientare la gestione operativa di tutti i nostri alberghi, migliorando il livello dei servizi portandoli al modello di prodotto desiderato dalla stretta collaborazione familiare e commerciale con Veratour” dice Pompili.

Oggi Hosteda Hotels conta 4 strutture in Italia - Amasea Resort, Hotel Moresco, Suneva Wellness & Golf, Costa Rey Wellness & spa - e 2 strutture a Zanzibar - Zanzibar Village e Sunset Resort.