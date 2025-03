Grand Hotel Minerva, riapre il Rooftop per la Florence Cocktail Week

Il 7 aprile segna l’attesa riapertura del Rooftop del Grand Hotel Minerva in occasione della Florence Cocktail Week, inaugurando una nuova stagione. Il barman Dariosh Kohnehkar ha creato due cocktail inediti che fondono tradizione e innovazione, offrendo agli ospiti un’esperienza sensoriale unica.

Situato nel cuore di Firenze, l’hotel della Collezione Em, guidata dalla famiglia Maestrelli, è il luogo perfetto per immergersi nella storia e nella cultura della città. Per Pasqua, lo chef Edoardo Papiani propone un menù speciale ispirato ai sapori autentici della Toscana, pensato per trasformare oltre al soggiorno, anche il pasto in un viaggio gastronomico indimenticabile, dove tradizione e accoglienza si fondono in un’atmosfera esclusiva.