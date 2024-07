Un nuovo progetto diventa realtà per il Gruppo Bulgarella. Prenderanno infatti via oggi a Palermo i lavori di rifacimento dell’ex Motel Agip, rilevato dal gruppo lo scorso anno. La struttura storica sarà trasformata, dopo una completa ristrutturazione, in un 4 stelle “con anima green” come precisa Ray Lo Faso, direttore generale del gruppo. “Il progetto - continua - riguarda sette piani fuori terra per complessive 120 camere, ristorante, bar, cucina e tre sale conferenze, oltre a locali tecnici e magazzini. I riferimenti alla storia saranno chiari, così come quelli ai colori della città. Riaprirà nel 2025 e il nostro obiettivo è quello di raggiungere 60mila presenze annuali”.

Una città dalle grandi potenzialità

La scelta di Palermo non è casuale: “Sono convinto - prosegue il manager - che la città stia vivendo un nuovo risveglio da un punto di vista turistico, ma che molto ci sia ancora da fare per crescere. I luoghi turistici palermitani e i percorsi per raggiungerli - spiega - dovrebbero essere curati in modo maniacale, dall’aspetto della pulizia a quello degli arredi urbani e occorrerebbe garantire servizi di trasporto efficienti. Se la città e la sua amministrazione sapranno fare questo salto in avanti, i benefici dal punto di vista delle presenze turistiche e dell’indotto economico saranno immediati”.

Oltre all’ex Motel Agip, il gruppo si sta concentrando anche sulla Colonia Olivetti di Marinella di Sarzana, che sarà trasformata in un resort di lusso. In fase di restyling anche l’Hotel Bristol di Viareggio.

“Il nostro gruppo ha un modello di sviluppo chiaro - spiega Lo Faso -: acquisiamo immobili unici nel loro genere, come palazzi d’epoca o monumentali, e li trasformiamo in strutture ricettive di pregio puntando sul recupero e sul prestigio della location, cercando così di regalare all’ospite un’esperienza carica di atmosfera e autenticità”.