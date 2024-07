In 47 anni di storia, il Gruppo Hotusa ha battuto un nuovo record, con un Ebitda nel periodo gennaio-giugno che sale a 102 milioni di euro, superando del 34% il record del primo semestre del 2023, in cui, con una crescita del 66% rispetto al 2022, erano stati raggiunti i 76 milioni di euro.

Come riporta Hosteltur, il fatturato del Gruppo in questo primo semestre ammonta a 703 milioni di euro, il 10% in più rispetto allo stesso periodo dell’anno fiscale 2023 in cui la società ha guadagnato complessivamente 637 milioni di euro.

Il presidente del Grupo Hotusa, Amancio López Seijas, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi del lavoro svolto. Il buon andamento del settore, unito a una gestione efficiente, ci ha portato a raggiungere ottimi risultati nel corso di questo primo semestre”.

D’altra parte, ha aggiunto il manager “il nostro modello di crescita deve continuare a basarsi sull’impegno per la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, l’attrazione e la formazione dei talenti, il miglioramento continuo dei nostri prodotti e il mantenimento della crescita, che passa dall’espansione internazionale”.