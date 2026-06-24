“I risultati del 2025 confermano la solidità del Gruppo e la coerenza del percorso strategico intrapreso negli ultimi anni. Mangia’s sta evolvendo il proprio modello di ospitalità attraverso il riposizionamento del portfolio, lo sviluppo di nuove destinazioni e il rafforzamento del segmento luxury e upper-upscale”. Introduce così i risultati di bilancio il presidente e ceo Marcello Mangia, evidenziando come quelli del 2025 siano i migliori di sempre.

Nel dettaglio, i ricavi, superiori ai 138,9 milioni di euro, sono cresciuti del 34%, a fronte di un’ebitda da 9,7 milioni (+48%) e un utile netto da 2,3 milioni. “La società presenta inoltre una solida struttura patrimoniale – si legge in una nota -, con un patrimonio netto pari a 159,0 milioni di euro e un totale attivo di 308,0 milioni di euro al 31 dicembre 2025. A livello aggregato, il patrimonio netto si attesta a 190,5 milioni di euro, con un totale attivo pari a 366,7 milioni di euro”.

L’anno passato, inoltre, si è contraddistinto da una vera svolta che consente ora al gruppo di presentarsi con un posizionamento più chiaro, distintivo e coerente sui mercati internazionali, valorizzando la segmentazione dell’offerta e i target differenziati. Vanno in questa direzione la nascita del brand luxury Icona’s Collection in aggiunta ai resort 5 stelle upper upscale e alla linea 4 stelle per famiglie e leisure accessibile. In aggiunta l’avvio di partnership importanti come autograph collection di Marriott International e Curio Collection by Hilton,

“Con Icona’s Collection vogliamo dare ulteriore sviluppo a questa strategia, costruendo entro il 2031 una collezione di proprietà iconiche accomunate da forte identità e connessione con il territorio conclude Mangia -. Il piano di investimenti da 180 milioni di euro e i risultati raggiunti nel 2025, con un ebitda in crescita del 68% e un patrimonio netto pari a 190,5 milioni di euro, confermano la capacità del Gruppo di sostenere questa evoluzione con una visione strutturata e di lungo termine”.