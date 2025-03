Hilton, 1.000 hotel in Emea: debuttano i nuovi brand

Entro la primavera arriveranno a 1000 gli hotel Hilton nella regione Europa, Medio Oriente e Africa. Un traguardo significativo che evidenzia la rapida crescita ed espansione dell'azienda negli ultimi anni. Recenti aperture come Signia by Hilton Amman , Canopy by Hilton Cape Town Longkloof e Spark by Hilton Stuttgart Sindelfingen , insieme alle prossime inaugurazioni di Sax Paris, LXR Hotels & Resorts , Hilton Turin Centre , Adia Aluma Athens, Curio Collection by Hilton e The Marcus Hotel Portrush, Tapestry Collection by Hilton , stanno contribuendo a questo importante risultato. Lo scorso anno, Hilton ha inoltre annunciato una partnership esclusiva con Small Luxury Hotels of the World (SLH) , ampliando la propria offerta di esperienze di soggiorno di lusso.

Hilton lancerà nella regione Emea Tempo, il suo marchio lifestyle moderno e raffinato. Tempo by Hilton Belfast City Centre, Tempo by Hilton Lisbon Parque das Nações e Tempo by Hilton Reykjavik sono le prime strutture confermate per questo brend nella regione, pensate per i viaggiatori ambiziosi e moderni con un'attenzione particolare al benessere. Inoltre, dopo aver recentemente raggiunto l’apertura di 100 hotel, il brand Spark by Hilton continuerà la sua espansione con le aperture di Spark by Hilton Van City Centre e Spark by Hilton Madrid Alcalá, che segneranno il debutto del marchio rispettivamente in Turchia e in Spagna.

“Siamo entusiasti di raggiungere il significativo traguardo di 1.000 hotel aperti in 77 paesi in Emea. Grazie al lancio di nuovi marchi, alle numerose aperture imminenti e alla nostra partnership strategica con Small Luxury Hotels of the World, i nostri oltre 210 milioni di membri Hilton Honors possono ora soggiornare in 19 dei 24 marchi Hilton – dice Simon Vincent CBE, executive vice president & president Europe, Middle East & Africa di Hilton -. La nostra crescita nella regione resta più forte che mai, con oltre 450 hotel in fase di sviluppo, a dimostrazione dei significativi progressi che stiamo compiendo verso la nostra ambizione di offrire ospitalità a ogni tipo di cliente, a qualsiasi prezzo, ovunque desideri soggiornare”.