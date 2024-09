Hilton apre in Sicilia un Tapestry Collection: Terradamari Resort & Spa

New entry per Hilton in Sicilia che avvoglie il Terradamari Resort & Spa Marina di Modica nella Tapestry Collection a seguito di un accordo di franchising con il Gruppo Minardo. La struttura disporrà di 42 camere e dopo l’inaugurazione prevista entro fine 2024 avrà un’apertura tutto l’anno.

“L'Europa meridionale è una delle nostre regioni di sviluppo più attive -sottolinea Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development, Europe, Middle East and Africa - e la nostra presenza nelle destinazioni insulari del Mediterraneo ha continuato a crescere a ritmo sostenuto negli ultimi anni. La sola Sicilia ha ricevuto più di cinque milioni di turisti lo scorso anno, che si sono riversati sull'isola per visitare il suo patrimonio culturale e il suo paesaggio variegato”.

Tra i servizi previsti dal resort la piscina interna ed esterna, un ristorante con piatti tradizionalisiciliani oltra a una spa e area fitness. L'hotel si aggiunge a un portfolio di oltre 135 hotel Tapestry Collection by Hilton.