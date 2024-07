Hilton cresce negli Emirati, new entry a Ras Al Khaimah

Hilton è inarrestabile in Medio Oriente, dove un altro indirizzo si aggiunge a un portafoglio che conta già 80 hotel di 11 brand. Il gruppo ha infatti annunciato l’accordo con M Hospitality per l’apertura a Ras Al Khaimah dell’Hilton Marjan Island Beach Resort & Spa, la cui inaugurazione è prevista per il quarto trimestre del 2026.

“Vediamo grandi opportunità nello sviluppo di Ras Al Khaimah, che dovrebbe arrivare ad accogliere oltre 3,8 milioni di visitatori entro il 2027 - ha sottolineato Carlos Khneisser, vicepresidente sviluppo di Medio Oriente e Africa per Hilton -. Allo stato attuale abbiamo due hotel operativi sull’isola e l’Hilton Marjan Island Beach Resort & Spa rafforzerà in modo significativo la nostra offerta”.

Camere e servizi

L’Hilton Marjan Island Beach Resort & Spa disporrà di 315 grandi camere e 35 suite. Gli ospiti potranno scegliere tra sei ristoranti e bar e una serie di servizi, tra cui un fitness club, un centro spa e benessere, una piscina a cielo aperto a 360 gradi con vista sul Golfo Persico, campi da tennis, un miniclub e un’area giochi dedicata ai bambini. La struttura disporrà inoltre di un’executive lounge, quattro sale riunioni e una sala che può ospitare fino a 300 persone.

Il nuovo Hilton sarà adiacente all’Hampton by Hilton Marjan Island, a solo un’ora di distanza dall’aeroporto internazionale di Dubai, mentre l’aeroporto internazionale di Ras Al Khaimah sarà a soli 20 minuti.