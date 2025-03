Hilton, il successo degli hotel a doppio marchio

Hotel dual-brand sempre più importanti nel business di Hilton. Una rivoluzione nel mondo dell’hotellerie che ha preso il via nei primi anni 2000, dopo che per decenni la clientela era stata abituata a alberghi con un solo marchio.

Hilton negli ultimi anni ha moltiplicato i progetti a doppio brand: una soluzione che, come spiega traveldailynews.com offre ai proprietari soluzioni uniche per risparmiare sui costi operativi, insieme alla flessibilità per soddisfare diverse fonti di domanda.

Ora Hilton conta 125 proprietà di questo tipo in tutto il mondo; se fosse un brand a sé, sarebbe l’ottavo più grande dell’azienda.

“Gli hotel a doppio marchio esistono da decenni, ma negli ultimi anni è cresciuto il potenziale di questa offerta, in grado di offrire agli ospiti un’esperienza di soggiorno più flessibile - spiega Andrew Harp, brand leader Tru by Hilton -. Non si tratta solo di un mix di tipologie di camere, poiché gli ospiti possono usufruire di una gamma più ampia di servizi, come centri fitness condivisi, piscine e opzioni di cibo e bevande che mettono in risalto il meglio di ogni marchio”.