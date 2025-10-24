Hilton in Croazia: sull’isola di Lopud l’Hilton Lopud Beach Resort & Spa

Hilton amplia la sua presenza nel Mediterraneo con l’annuncio dell’apertura, nel 2027, del Hilton Lopud Beach Resort & Spa, il primo resort del gruppo sull’isola croata di Lopud, vicino Dubrovnik. L’iniziativa segna una nuova fase per l’ospitalità di lusso nel Paese, con un progetto che fonde comfort moderni, sostenibilità e charme naturale.

Pensato come un rifugio eco-luxury, il resort è progettato per integrarsi nel paesaggio mediterraneo dell’isola, tra acque cristalline e uliveti secolari. Materiali naturali, tecnologie green e un approccio responsabile guideranno tutta la gestione.

Gli ospiti avranno a disposizione una spa panoramica, beach house private, sport acquatici, ciclismo e noleggio yacht, oltre a collegamenti diretti con Dubrovnik grazie al molo privato. Con spazi per eventi e mice, la struttura punta a diventare una nuova icona dell’hôtellerie di alto profilo nell’Adriatico.