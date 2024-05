Hilton Molino Stucky Venice, Biagio Fiorino firma le suite per i 140 anni

Portano la firma dell’interior designer Biagio Fiorino le nuove suite dell’Hilton Molino Stucky Venice, con le quali la struttura festeggia i 140 anni dalla posa della prima pietra.

L’allestimento delle suite ha seguito la linea intrapresa nel precedente restauro della Suite Presidenziale, in un design in sintonia con il fascino di Venezia. L’ispirazione di partenza è sempre la vocazione industriale dell’edificio, per cui si è data importanza ad alcuni elementi chiave tra cui le travi, le tramogge del grano e le finestre con la loro particolarissima foggia.

Il legame con la Laguna

Il costante richiamo all’acqua della laguna è nei colori, con l’utilizzo di un particolare tono di verde acqua che ricorre nelle tappezzerie Rubelli dei divani e delle poltrone, nel tessuto dei paraventi ‘Toile de Venise’, nelle testate dei letti e nelle tende. La carta da parati di Inkiostrobianco esalta e riprende i toni di luce del sole di Venezia al tramonto, i quadri di Mauro Grecale, impreziositi dalla foglia d’oro, hanno bagliori simili a quelli dei mosaici della Basilica di San Marco, mentre le lampade da tavolo e da terra di Italamp sono realizzate unicamente con il vetro di Murano.