Hilton Rome Eur La Lama: apre il nuovo Wellness Centre

Novità a Roma: all’interno del futuristico Hilton Rome Eur La Lama apre il La Lama Wellness Centre, centro benessere e fitness situato al 15° piano con vista panoramica sulla città.

L’esperienza inizia già dall’ingresso su viale Europa e dagli ascensori vetrati che portano in uno spazio di relax totale. Qui personale specializzato propone massaggi personalizzati – dal decontratturante al linfodrenante, dal Lomi Lomi al californiano, anche di coppia – oltre a trattamenti estetici, sauna, bagno turco, docce emozionali e solarium. Non manca l’area relax con tisane o aperitivo in terrazza e la possibilità di sessioni individuali con personal trainer.

“Un’oasi di benessere e forma fisica aperta a tutti, su prenotazione», sottolineano dall’hotel, che con questa apertura arricchisce l’offerta lifestyle e MICE di una struttura simbolo dell’EUR.

Paola Trotta