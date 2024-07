Hilton sbarca in Nepal: apre l’Hilton Kathmandu

Hilton sbarca in Nepal con il grand opening dell'Hilton Kathmandu. Situato nel cuore della valle, l'hotel si trova a Naxal, a soli quattro chilometri dall'aeroporto internazionale di Tribhuvan e a pochi minuti da attrazioni turistiche come Thamel e Durbar Marg.

L'Hilton Kathmandu fonde perfettamente la ricca tradizione del Nepal con il design contemporaneo. Essendo l'hotel più alto di Kathmandu e l'unico con una facciata in vetro, offre viste mozzafiato sulle catene montuose della valle di Langtang.

Le camere sono ispirate alle bandiere di preghiera della città che simboleggiano pace e compassione. La facciata presenta pinne di vetro verticali che cambiano colore con la luce, mentre intricati motivi di tessuto tradizionale nepalese di Dhaka adornano le uniformi del personale, la hall e altre aree per gli ospiti.

Caratteristiche architettoniche particolari sono incorporate in tutto l'edificio come l'ingresso a sbalzo, la piscina sul tetto a temperatura controllata, il punto di ristoro aperto tutto il giorno.

“Per oltre un secolo, Hilton è stata pioniera dell'ospitalità internazionale, quindi è con grande orgoglio che il nostro primo hotel in Nepal si sta affermando come punto di riferimento per gli ospiti più esigenti della città – dice Alexandra Jaritz, vicepresidente senior, Brand Management, Asia Pacific -. Hilton Kathmandu è una straordinaria aggiunta al nostro portfolio e ogni aspetto dell'hotel è stato meticolosamente realizzato per immergere gli ospiti in questa destinazione unica e consentire loro di sperimentare la ricca storia e cultura del Nepal sullo sfondo spettacolare delle montagne Langtang”.

L'hotel offre inoltre servizi di concierge personalizzati, collaborazione con gli sherpa per creare avventure irripetibili e programmi benessere personalizzati dell'hotel presso la spa.