Hilton si rafforza in Messico con una new entry per Curio Collection

Hilton rafforza la presenza in Messico con Amàre Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, atteso il 31 ottobre 2026 sotto il marchio Curio Collection. La struttura fronte mare, di proprietà e in gestione a Fuerte Group Hotels, avvia la partnership tra i due gruppi e amplia l’offerta all inclusive di Hilton.

Sul Boulevard Kukulcan, a 24 km dall’aeroporto, il resort conterà 429 camere e suite vista oceano, distribuite in due torri di 20 e sei piani, entrambe con piscina rooftop. L’offerta includerà tre piscine, la spa con nove cabine, fitness center e 926 mq per meeting ed eventi. Il food prevede nove ristoranti, nove bar e una caffetteria, con concept sviluppati anche con chef stellati Michelin. Design e benessere uniranno stile mediterraneo, cultura messicana, arte latinoamericana e intrattenimento.