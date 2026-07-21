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Hilton si rafforza in Messico con una new entry per Curio Collection

Hilton si rafforza in Messico con una new entry per Curio Collection

Hilton rafforza la presenza in Messico con Amàre Cancun Adults Only All-Inclusive Resort, atteso il 31 ottobre 2026 sotto il marchio Curio Collection. La struttura fronte mare, di proprietà e in gestione a Fuerte Group Hotels, avvia la partnership tra i due gruppi e amplia l’offerta all inclusive di Hilton.

Sul Boulevard Kukulcan, a 24 km dall’aeroporto, il resort conterà 429 camere e suite vista oceano, distribuite in due torri di 20 e sei piani, entrambe con piscina rooftop. L’offerta includerà tre piscine, la spa con nove cabine, fitness center e 926 mq per meeting ed eventi. Il food prevede nove ristoranti, nove bar e una caffetteria, con concept sviluppati anche con chef stellati Michelin. Design e benessere uniranno stile mediterraneo, cultura messicana, arte latinoamericana e intrattenimento.

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