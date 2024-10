HM Hotels, bilancio estivo positivo e new entry in Repubblica Dominicana

Il forte aumento della domanda per il Messico e i Caraibi porta in altro i risultati di HM Hotels, come sottolinea il direttore commerciale Ramon Parisi: “È stata un’altra stagione indimenticabile per occupazione e ricavi - conferma -. E dopo una primavera e un’estate da record, ci aspettiamo un inverno vibrante, caratterizzato da un’alta occupazione e da numerose prenotazioni anticipate”.

Oltre alle quattro strutture messicane, il gruppo ha in portafoglio anche hotel d’alta gamma in Repubblica Dominicana e a TTG Travel Experience presenta le 5 strutture del Paese.

“Quest’anno - anticipa Parisi - le nostre novità sono HM Alma de Bayahibe e HM Bavaro Beach. Il primo è un hotel solo per adulti che offre un’atmosfera di intimità e raffinatezza. Gli ospiti possono divertirsi con infinite opzioni di intrattenimento, tra feste coinvolgenti e spettacoli serali. Per gli amanti del mare, il diving è un must”.

HM Bavaro Beach è invece situato lungo il lungomare di Playa Bávaro: “Si tratta di un’altra struttura adults only, il luogo ideale per rilassarsi e vivere i momenti più belli dell’anno, immersi nell’atmosfera vibrante e nei sapori autentici della cultura dominicana”.