HNH Hospitality pensa in grande. Il gruppo alberghiero punta, infatti, a crescere di circa un terzo sul fronte del fatturato. Come? Aumentando l’offerta posizionandosi anche su resort per il turismo leisure e provando a testare le potenzialità nel segmento affitti brevi.

Il gruppo, come riporta Il Sole 24Ore, mira a superare i 150 milioni di ricavi entro il 2027 contro i113 dell’anno fiscale 2024 chiuso lo scorso ottobre con un Ebitda di 16,3 milioni.

“Il budget per il 2025 è di 122 milioni e nel primo semestre con 34,2 milioni abbiamo superato il valore del 2024 grazie al buon livello del prezzo medio delle camere e a un tasso di occupazione al 73% – conferma Luca Boccato, ad del Gruppo -. Questo è l’anno dei nuovi progetti con cui vogliamo consolidare la presenza sul mercato”.

Il gruppo ha 16 hotel a 4 e 5 stelle tra strutture di proprietà e in gestione con più di 2 mila 300 camere e circa 5 mila posti letto. “Ora vogliamo allargare il perimetro e coprire il segmento resort Stiamo lavorando a diversi dossier puntando su destinazioni di grande interesse come la Puglia, lago di Garda, costa Tirrenica con la Versilia e costiera Amalfitana ma c’è poca offerta di prodotto. Nel 2027 avremo 21 hotel contro i 20 previsti dal piano industriale”.

Intanto, la pipeline prevede l’inaugurazione a settembre di Homy Livia a Verona, nuovo format simile a un residence dedicato ai soggiorni medio-lunghi, pensato per una prevalente clientela business che soggiorna in appartamenti senza i servizi di un hotel. “Un altro pilastro della nostra fase di sviluppo si ha con l’ingresso nel segmento extended stay. Questo format potrà essere poi replicato in altre città come, per esempio, a Roma. Puntiamo ad aprirne altri due nell’arco dei prossimi tre anni”.

Tra le prossime attività ci sarà la gestione dell’Hilton Garden Inn presso l’aeroporto di Milano Bergamo con 180 camere. Il gruppo si è anche aggiudicato la gestione del futuro hotel MGallery nella zona di corso Magenta. Anche a Torino si punta sul lusso con il 5 stelle Radisson Collection all’interno della Cavallerizza Reale di Torino. L accordo con Cdp Real Asset Sgr prevede una struttura da 130 camere, parte di un progetto di riqualificazione culturale e urbana, con apertura prevista entro il 2028.

Per quanto riguarda l’estate, “La stagione promette bene con un trend delle prenotazioni solido, siamo al 75%, e per le isole maggiori si registra un +10% sull’estate 2024”.