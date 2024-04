HNH Hospitality investe, tutte le novità dell’estate

I resort di HNH Hospitality si preparano all’alta stagione con nuovi servizi frutto di un ingente investimento operato dal gruppo per innalzare ulteriormente la qualità dell’offerta. E’ il caso del Pullman Almar Timi Ama Resort & Spa, l’oasi di lusso a cinque stelle nel cuore dell’area marina protetta ‘Capo Carbonara’ di Villasimius, in Sardegna, che accoglierà gli ospiti con camere e suite rinnovate, ispirate alla bellezza e alla tradizione artigianale della Sardegna.

Le nuove camere, dalle Classic alle Prestige, offrono uno spazio moderno e accogliente, arredato con una palette cromatica dove il beige fa risaltare le sfumature più vibranti del turchese e del verde. Il tutto impreziosito da un arredamento in materiali naturali e da elementi decorativi che strizzano l’occhio alla tradizione sarda. Le camere Classic, Deluxe e Family sono progettate per garantire il massimo comfort, con balconi privati e dotazioni di alta qualità. Le Junior Suite offrono una vista mozzafiato sulla baia o sui giardini circostanti. Le esclusive Suite Prestige, con due ambienti separati e una terrazza privata, offrono un’esperienza di soggiorno unica, arricchita da vantaggi come l’accesso gratuito all’area benessere della Spa Marina e una postazione riservata nelle prime due file della spiaggia privata. L’intero progetto è stato curato dallo studio di architettura Studio Bizzarro & Partners di Ravenna.