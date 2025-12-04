TTG Italia

HNH Hospitality, la new entry è il Grand Hotel di Trento

HNH Hospitality, la new entry è il Grand Hotel di Trento

HNH Hospitality debutta in Trentino rilevando la gestione alberghiera del Grand Hotel di Trento. In base all’accordo siglato con la proprietà, la famiglia Frizzera Stefenelli, la struttura continuerà a operare con la storica insegna ‘Grand Hotel Trento’, a tutela della sua identità, del suo posizionamento, valore e tradizione. HNH Hospitality subentra nella gestione dell’azienda alberghiera, mentre la proprietà dell’immobile resta interamente alla famiglia. “Questa operazione - sottolinea la famiglia Frizzera Stefenelli - è frutto di una scelta ponderata e di lungo periodo: abbiamo voluto affidarci a un gruppo di primaria importanza per accompagnare il Grand Hotel Trento in una nuova fase di crescita, preservandone il prestigio e la centralità per la città, mantenendo al contempo la proprietà dell’immobile”.

La struttura dispone di 136 camere, un centro congressi e di un ristorante e offre servizi di alta qualità per soddisfare sia i viaggiatori d’affari sia i turisti. Grazie alla sua posizione unica e alla gestione firmata HNH Hospitality, il Grand Hotel si prepara a inaugurare una nuova fase nel panorama dell’ospitalità del territorio trentino. “Entrare a far parte della storia del Grand Hotel di Trento significa per HNH Hospitality consolidare il proprio impegno nell’eccellenza alberghiera e aprire nuove prospettive in una regione chiave - commenta Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality -. Questo annuncio si inserisce in un 2025 di crescita, caratterizzato dall’avvio di diversi progetti strategici, a conferma della nostra volontà di unire tradizione, innovazione e qualità nel settore alberghiero”.

Ti è piaciuta questa notizia?

Condividi questo articolo

Iscriviti a TTG Report, la nostra Newsletter quotidiana