HNH Hospitality chiude un bilancio 2024 molto soddisfacente. Il gruppo, nell’esercizio chiuso lo scorso 31 ottobre, ha registrato un volume degli affari complessivo delle gestioni dirette pari a 113,4 milioni di euro, in crescita del 7,3% rispetto al dato 2023. L’Ebitda è stato di 16,3 milioni di euro, pari al 14,4%: in lieve calo con il dato 2023, quando era il 15%. L’utile netto ha raggiunto 6 milioni.

Con una crescita distribuita uniformemente in tutte le destinazioni ed in tutti gli hotel del gruppo, spicca in particolare la crescita dell’area veneziana grazie agli eventi legati alla stagione della Mostra Biennale di Architettura, affiancata dai centri di Milano e Roma, più sensibili al sostegno della domanda internazionale.

Nell’anno appena concluso, gli accordi di gestione alberghiera hanno assunto un ruolo sempre più centrale: tra i principali progetti, l’aggiudicazione della gara per la gestione del Palazzo delle Stelline di Milano, che diventerà un MGallery, brand del gruppo Accor; l’avvio della partnership con Sacbo, società di Milan Bergamo Airport, per la gestione del nuovo albergo Hilton Garden Inn Milan Bergamo Airport, che sorgerà nell’area dei servizi aeroportuali e, infine, la firma dell’accordo con Cdp Real Asset per la riqualificazione di una porzione della Cavallerizza Reale di Torino, che diventerà un hotel 5 stelle, a marchio Radisson Collection. Per l’anno in corso, è previsto a breve l’annuncio che riguarda una nuova struttura italiana.

“Dopo il record di fatturato nel 2023, anche il 2024 è stato un altro anno di crescita per HNH Hospitality. L’aumento del fatturato a parità di perimetro ci rende molto orgogliosi, grazie all’ottimo lavoro fatto sul portafoglio esistente. È stato anche un anno di preparazione e siamo pronti per una nuova fase di crescita del perimetro, che si completerà tra il 2027 e 2028 con oltre 20 strutture gestite e 3.000 camere in portafoglio – ha dichiarato Luca Boccato, amministratore delegato di HNH Hospitality -. Il 2025 è iniziato positivamente, in linea con le nostre previsioni. Siamo sempre pronti a cogliere nuove opportunità e annunceremo presto importanti novità sotto il profilo dello sviluppo”.