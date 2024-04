Horizon One, la palestra in 1 metro quadrato per hotel e navi

Una palestra in un solo metro quadrato, per fornire soluzioni di allenamento a hotel, navi e strutture di vacanza. È la soluzione creata da Ab Horizon che va sotto il nome di Horizon One un dispositivo che, in 1 solo metro quadrato, mette a disposizione un’intera palestra.

Estremamente versatile grazie alle piccole dimensione, dotato anch’esso dell’Intelligenza artificiale HVision, Horizon One si sta affermando come uno dei principali alleati delle strutture ricettive e della nautica da diporto per soddisfare la voglia di sport e movimento di turisti e viaggiatori.

Grazie all’intelligenza artificiale HVision, Horizon One offre offre una vasta gamma di programmi, tra cui allenamento funzionale, yoga, pilates, meditazione e anti-aging con una valutazione in tempo reale per ottimizzare ogni sessione di allenamento.