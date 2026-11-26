Un accordo per certificare l’accessibilità delle strutture ricettive in base a parametri specifici. A siglarlo World4All, startup specializzata nell’accessibilità, e Dream&Charme, organismo di certificazione internazionale specializzato e accreditato da Accredia per la sostenibilità nel settore dell’hospitality e del turismo.

L’iniziativa punta a rendere più affidabili e confrontabili le informazioni sulle caratteristiche delle strutture ricettive, prevedendo l’introduzione di un sistema di certificazione di parte terza basato sulla World4AllMetria®, metodologia sviluppata da World4All, che analizza quasi 900 variabili per ciascuna struttura attraverso rilievi tecnici sul campo. World4All mantiene la titolarità dello schema di certificazione e mette a disposizione metodo e tecnologia, mentre Dream&Charme è responsabile della valutazione indipendente e del rilascio dei certificati.

Dream&Charme conta oltre 1.400 strutture ricettive certificate, una presenza in 20 Paesi e oltre 10.000 audit effettuati in 20 anni. “L’accessibilità - dichiara Giorgio Caire di Lauzet, ceo di Dream&Charme - sta diventando un elemento sempre più importante nella valutazione delle strutture ricettive. Per queste ultime, ora, la sfida è passare dalle dichiarazioni a criteri oggettivi e verificabili, attraverso processi di certificazione rigorosi e indipendenti. La collaborazione con World4All ci permette di mettere a disposizione del settore uno strumento concreto per valutare le condizioni di accessibilità delle strutture, contribuendo a rafforzare la trasparenza e l’affidabilità delle informazioni offerte ai viaggiatori”.

Accanto alla certificazione, la formazione sull’hotellerie rappresenta un altro elemento centrale dell’accordo, che prevede due ambiti di intervento: da un lato, la preparazione degli auditor di Dream&Charme, affidata a World4All, per garantire la corretta applicazione della metodologia di valutazione dello schema; dall’altro, la possibilità di estendere i percorsi formativi della W4A Academy alle strutture ricettive, a partire dai corsi Manager4All, destinato ai C-Level e Accoglienza4All rivolto a tutto il personale.

“Le strutture ricettive - sottolinea Marvin Milanese, ceo e co-fondatore di World4All - devono essere in grado di rispondere a una platea di ospiti sempre più diversificata, ripensando non soltanto gli spazi, ma anche i servizi e le modalità di accoglienza. Per questo servono informazioni affidabili, verifiche oggettive e personale preparato. Con Dream&Charme vogliamo contribuire a questo cambiamento, affinché l’accessibilità diventi parte integrante della qualità dell’offerta turistica”. La collaborazione prenderà avvio con un primo audit pilota in una struttura ricettiva, a cui seguirà l’avvio progressivo delle certificazioni. Il processo sarà gestito attraverso W4A Core, la piattaforma tecnologica di World4All che assicura la tracciabilità delle verifiche fino al rilascio dei certificati. Le strutture certificate potranno inoltre essere inserite, previo consenso, nell’app e sulla mappa World4All, la cui disponibilità è prevista per fine gennaio 2027.