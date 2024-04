Hospitality, al via le iscrizioni per la Talent Academy

Saranno 14 i giovani selezionati per partecipare alla nuova edizione della Talent Academy, l’iniziativa di formazione che porta la firma del player alberghiero Gruppo 13 maggio in partnership con w.academy, digital business school del gruppo Websolute.

Il progetto di crescita, della durata di quattro mesi, ha l’obiettivo di insegnare ai giovani il lavoro nel settore front office e comprende una formazione manageriale, con un corso in gestione delle strutture ricettive offerto dall’azienda tramite borse di studio totali, e tre mesi di tirocinio con vitto, alloggio e rimborso spese mensile. Al termine del periodo formativo l’azienda valuterà la possibilità di assunzione con percorsi di crescita ad hoc per le risorse ritenute più meritevoli.

La formazione verrà trasmessa, grazie a w.academy, con un mix di lezioni on-demand, live-streaming e on the job direttamente nelle strutture del Gruppo 13 Maggio situate in Veneto, Trentino Alto Adige, Valle d’Aosta, Marche e Umbria.

Le selezioni sono già aperte e i requisiti di accesso al master sono: Predisposizione all’accoglienza e al contatto con gli ospiti, laurea o diploma, preferibilmente in discipline turistiche o linguistiche; età preferibile dai 19 ai 29 anni; buona conoscenza della lingua inglese (almeno livello B1) e una buona capacità di problem solving. Questo il link per candidarsi.