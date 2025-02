Hospitality di lusso, il recruiting day di Miramis per LA ROQQA

Si terrà giovedì 13 febbraio all’hotel LA ROQQA a Porto Ercole la giornata di recruiting di Miramis, brand di ospitalità di lusso del gruppo svedese Qarlbo AB. Le posizioni aperte sono una cinquantina circa per l’hotel Torre di Cala Piccola, l’Isolotto Beach Club e l’hotel LA ROQQA, le tre strutture di Miramis già operative a Porto Ercole e Porto Santo Stefano.

I colloqui di recruiting verranno gestiti dal team di Miramis, che punta alla selezione di candidate e candidati nell’ambito food & beverage e room division. Le nuove figure affiancheranno il personale riconfermato dalla stagione 2024, pari al 70%, risultato che conferma la validità del modello proposto da Miramis, incentrato sull’assunzione di personale locale e giovani talenti, la loro valorizzazione, la condivisione di valori e le concrete prospettive di crescita.

Quasi il 75% dei dipendenti proviene da aree limitrofe, a dimostrazione dell’attenzione costante di Miramis a supporto della comunità e dell’economia locale, ma per chi non risiede in zona è disponibile il Tris Hotel, una staff house loro dedicata.

Le attività di formazione

Dopo l’assunzione i nuovi collaboratori parteciperanno agli Ice Breaking Days, quattro giornate di attività dedicate all’integrazione dei team e alla scoperta dei valori e della cultura di Miramis. Sono inoltre previsti anche corsi di formazione che mirano all’apprendimento di specifiche soft skills, nozioni di HCCP, primo soccorso, rischio antincendio, sicurezza sul lavoro e normativa sulla privacy, oltre che a training specifici di reparto.

“La nostra squadra - commenta Stefano Cuoco, a.d. Miramis Italy - è la migliore testimone di come la sostenibilità sociale possa essere promossa attraverso percorsi professionali nel settore dell’ospitalità, caratterizzati da un modello innovativo e altamente formativo. Da sempre riconosciamo il valore strategico del nostro personale e siamo convinti, e i risultati in termini di ‘employee retention’ lo dimostrano, che questo approccio, in cui investiamo tempo e risorse, sia vincente e ci consentirà di affermarci sempre più come player affidabile e lungimirante nel settore dell’ospitalità di lusso”.

Alle numerose iniziative dedicate al benessere e alla crescita personale si aggiunge, a partire da quest’anno, un progetto formativo articolato in tre percorsi distinti, pensati per leader, manager e middle manager, mentre proseguiranno percorsi di coaching volti a dare strumenti concreti per l’esercizio della managerialità.