Hospitality di lusso in Australia, a Townsville aprono Ardo Hotel e Pelorus Island

A Townsville, nei tropici settentrionali del Queensland in Australia, arrivano due nuovi indirizzi di lusso: l’Ardo Hotel e Pelorus Private Island, entrambi parte della Northern Escape Collection del Morris Group.

Conosciuta come tappa per i viaggiatori lungo la costa del Queensland, la città si sta ora trasformando in una destinazione di alto livello grazie anche alla rinnovata passeggiata sul lungomare, lo Strand. L’Ardo Hotel, situato sul lungomare, offre 132 suite, una day spa, due ristoranti di alta cucina (giapponese e australiano) e una terrazza panoramica con piscina e bar esclusivi, con vista sul Mar dei Coralli e Magnetic Island.