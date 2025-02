Hospitality su misura,il ruolo dell’innovazione

Check-in online, chiavi virtuali, assistenti vocali per regolare i servizi delle camere, e poi ancora tv ultrasottili e smart, che con lo screen mirroring si trasformano in grandi monitor, per consentire di lavorare senza soluzione di continuità. L’innovazione, come spiega il servizio pubblicato sul nuovo TTG Innovation, sta entrando prepotentemente in albergo, ma se tutti i player dell’hospitality ne riconoscono e ne apprezzano le innumerevoli potenzialità, non tutti sono disposti ad accoglierla in toto, senza i necessari distinguo. Come un animale esotico ma pericoloso, che si guarda con meraviglia ma anche con prudenza e da cui si vuole mantenere ancora un certo distacco, prendendosi del tempo per poterlo studiare meglio. Per chi, però, ha iniziato a prendere confidenza con lui, può essere un aiuto prezioso a supporto della creatività.

“Il nostro mondo - spiega Paolo Bellè, cluster general manager di Hilton Rome Eur La Lama, Hilton Rome Airport e Hilton Garden Inn Rome Airport - è legato all’erogazione di servizi primari ed è più rallentato di altri nel recepire le novità. Non siamo ancora del tutto pronti, soprattutto per quanto riguarda l’IA”.

“Da un certo punto di vista - precisa Sara Etzi, digital marketing manager del toscano Rosewood Castiglion del Bosco - potremmo definirci un albergo più tradizionalista. Crediamo profondamente nel potere dell’interazione con l’ospite e per noi è un valore aggiunto poter costruire delle relazioni umane. Il check-in online, ad esempio, lo vediamo come qualcosa che si allontana dalla nostra filosofia, mentre le tv ultrasottili e smart sono presenti sia nelle nostre suite che nelle 11 ville”.

Analoghe le dotazioni in alcune delle strutture di Pacini Group, che ha al suo attivo indirizzi d’alta gamma come il nuovo The Goethe Hotel di Roma e il The Pantheon Iconic Hotel Rome, che da sede degli uffici del Senato è diventato un cinque stelle esclusivo.

“Qui - riferisce Francesca Canaletto, marketing manager di Pacini Group - alcune camere di lusso sono dotate di assistenti vocali per gestire illuminazione, temperatura e audio, oltre a tv smart e connessione wi-fi ultraveloce”. E proprio su quest’ultimo punto insiste Bellè: “Il wi-fi ad altissime prestazioni - sottolinea - è diventato una necessità impellente soprattutto per gli uomini d’affari, ma non solo. Fa la differenza tra un hotel e un altro, è ormai un’aspettativa tecnologica tra le più importanti”.

Altrettanto importante per loro è il check-in online, come sottolinea la brand director del gruppo R Collection Hotels, Ludovica Rocchi: “Nelle nostre strutture corporate milanesi, il CityHotel Poliziano e l’Hotel Mentana - spiega - abbiamo attivato la procedura per ottimizzare e rendere smart l’accesso alla stanza, in risposta a una clientela business veloce. Tutte le nostre camere - aggiunge - dispongono di smart tv con piattaforme di streaming e anche le postazioni fitness nelle palestre, che sono aperte 24 ore su 24, hanno collegamenti smart per poter fare attività fisica e contemporaneamente guardarsi una serie tv”.

Si spinge oltre Filippo Ribacchi, presidente e socio di BZAR hotels: “Alcune suite - racconta - sono dotate di soluzioni innovative per il benessere, come postazioni fitness compatte e regolabili. Dispositivi dedicati permettono poi agli ospiti di creare un’atmosfera unica con luci, suoni e profumi pensati per il relax o la concentrazione”. L’importante è però che la tecnologia sia un’esperienza discreta, progettata per migliorare il soggiorno dell’ospite senza sopraffarlo.

