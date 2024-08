Saranno 2mila 534 gli hotel di nuova costruzione che con 372mila 686 camere apriranno i battenti nel mondo nel 2024. Parliamo di hotel di categoria lusso, o comunque di fascia alta. A guidare la lista dei Paesi con più inaugurazioni ci sono Stati Uniti e Cina. Alla fine del secondo trimestre del 2024, i due Paesi coprivano il 64% dei progetti alberghieri globali in fase di sviluppo.

Se consideriamo infatti sia le prossime aperture (strutture ormai già finite), che gli studi ancora su carta, in tutto il mondo ci sono 6mila 265 hotel per un milione 115mila 989 camere in costruzione o progettazione.

Il dato, secondo l’ultimo rapporto sulle tendenze di costruzione globale di Lodging Econometrics riportato da Hotelsmag, è in aumento del 2% sul 2023. I progetti e le camere che si prevede inizieranno la costruzione nei prossimi 12 mesi sono aumentati dell’8%. Saranno comunque 429mila 120 le camere luxury in più nel mondo nel 2025 e altrettante nel 2026.

Nella classifica dei paesi che apriranno più hotel di lusso di nuova costruzione, seguono al terzo posto l’India con 610 progetti e 75mila 280 camere, il Canada con 322 progetti e 40mila 297 stanze e infine l’Arabia Saudita: 320 progetti e 79mila 756 camere. Dallas, Atlanta e Chengdu, le tre città al mondo con più progetti.