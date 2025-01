Hotel e affitti brevi, prove di convivenza: Federalberghi Torino apre le porte ai property manager

Prove di convivenza tra l’hotellerie e il mondo degli affitti brevi. Il primo esperimento arriva dal Piemonte. Federalberghi Torino ha deciso di aprirsi anche ai proprietari di alloggi turistici regolari.

L’associazione metterà a disposizione dei titolari di locazioni brevi i propri servizi, per affiancarli nell’adeguamento alle normative vigenti e nella creazione di un’offerta ricettiva maggiormente qualificata.

“Federalberghi Torino guarda da sempre con favore all’ampliamento dell’offerta turistico-ricettiva, soprattutto per una destinazione come la nostra che si conferma in crescita - spiega Fabio Borio, presidente di Federalberghi Torino -. La sfida, nel futuro immediato, è data dalla necessità di elevare qualitativamente il livello di questa offerta, premiando i proprietari di appartamenti che sono in regola o che dimostrano di volersi adeguare e penalizzando chi sceglie invece l’abusivismo e condizioni poco chiare. Per questo motivo abbiamo deciso di offrire un supporto ai proprietari, mettendo a loro disposizione tutta la nostra esperienza e rappresentando, in tutte le sedi opportune, anche la loro voce”.

Lavinia Fanari, consigliere di Federalberghi Torino e responsabile di una società di property manager, aggiunge: “Entrare in Federalberghi Torino significa, per property manager e proprietari, avere finalmente una voce univoca e poter portare avanti le nostre istanze, anche per quanto riguarda il dialogo con le istituzioni. È una collaborazione importante che determina una situazione win-win perché proprietari di appartamenti e imprenditori alberghieri perseguono un obiettivo comune, quello di migliorare e qualificare l’offerta turistica, anche ampliando i posti letto e offrendo soprattutto livelli elevati di servizio ai turisti”.