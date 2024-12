Un sodalizio, quello tra albergatori, architetti e designer, sempre più importante per un’hospitality chiamata a tenere il passo con l’evoluzione dei desiderata dei clienti.

E sono proprio le varie sfaccettature di questo rapporto uno dei temi portanti del terzo numero dell’anno di InOut Review, in uscita lunedì 16 dicembre.

A cominciare dall’intervista del direttore Remo Vangelista all’architetto Lukas Rungger, founder dello studio NOA, che approfondisce tematiche come i passaggi che costellano tutto il processo creativo, le difficoltà nell’intervenire sugli edifici storici, l’architettura mimetica e sostenibile e il fine ultimo di ogni progetto: raccontare una storia unica per generare nell’ospite l’elemento sorpresa.

La necessità di stupire

Un concetto, quest’ultimo, sul quale gli architetti esprimono pareri contrastanti: come spiegato nel servizio principale di InOut, diverse sono le modalità per generare stupore, ma tutti concordano sul fatto che bisogna fare di tutto per evitare l’effetto kitsch, quanto mai inopportuno per attirare ospiti sempre più attenti alla sobrietà e all’aspetto social della struttura.

E proprio sull’interazione tra esterno e interno si concentra un altro dei servizi di InOut, con esempi virtuosi di come gli alberghi possano diventare veri e propri hub di cultura e condivisione.

L’interscambio tra interno ed esterno avviene anche sul piano del contract, con elementi come le piscine che entrano nelle camere sotto forma di minispa per un benessere sempre più personalizzato.

Ma non c’è solo il wellness tra le necessità dei nuovi ospiti; la sostenibilità sta diventando infatti un vero e proprio driver di scelta di una struttura. E c’è chi, come Vittoria Ferragamo, ha fatto della sostenibilità il perno del suo business. Una strada impegnativa che, come spiega dalle colonne di InOut, è una scelta che va spiegata bene al cliente ma dalla quale non si può prescindere perché “la sostenibilità non è solo un’opzione, ma una necessità per preservare il nostro pianeta”.