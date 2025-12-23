Il mercato alberghiero europeo è destinato a crescere in modo significativo nel 2026, con un andamento rafforzato da un aumento della domanda turistica di 5,6 punti percentuali rispetto a quest’anno. La previsione è di Cushman & Wakefield, che nel suo report sul mercato immobiliare europeo prevede che i volumi di investimento saliranno a 27 miliardi di euro per il prossimo anno, grazie alla fiducia degli investitori nel settore.
La domanda, tuttavia, continua a superare l’offerta di nuovi hotel che, come spiega TopHotelNews, è ancora debole, frenata dagli elevati costi di costruzione e dalle difficoltà di accesso a finanziamenti a tassi vantaggiosi. Si stima che la crescita dell’offerta in 17 importanti mercati urbani europei si attesterà in media al 2% nel 2025, per poi raggiungere il 3,1% nel 2026.
Lisbona, Manchester, Budapest e Dublino saranno tra le città che registreranno il maggiore incremento relativo dell’offerta alberghiera. Gli hotel di lusso rappresenteranno il 4,1% della nuova offerta, mentre le strutture per soggiorni prolungati rappresenteranno l’11,1% della pipeline.