Gli investimenti nel real estate alberghiero in Italia crescono e accelerano rispetto al contesto europeo. Secondo la ricerca di Marco Comensoli, Head of Hotels & Leisure Colliers Italia, nel 2025 il volume ha raggiunto 2,2 miliardi di euro (+18% anno su anno), trainato anche dalla dinamica positiva del real estate complessivo.

“Una crescita che dipende da diversi fattori e dall’aumento dei pernottamenti e della spesa turistica (concentrata per circa il 60% nei mesi estivi), per cui il mercato statunitense è centrale - spiega Comensoli -. A rendere più attrattivo il nostro Paese agli occhi degli investitori sono anche il miglioramento dei collegamenti interni e dal Nord America su nuove destinazioni come Bari, Olbia e Pisa, che aprono opportunità di sviluppo. Inoltre i grandi eventi, come le Olimpiadi di Milano e Cortina, generano effetti positivi nel tempo”.

Crescono gli hotel 5 stelle e 5 stelle lusso e si amplia la geografia degli investimenti oltre le città principali (Roma, Milano, Firenze, Venezia). Con circa 32mila strutture (con 33 camere in media), il settore evolve da gestione familiare a modelli più industriali con una cauta penetrazione delle catene alberghiere: “I capitali sono presenti - conclude Comensoli -, ma spesso è difficile trovare un prodotto adeguato”.