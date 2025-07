Balzo in avanti del 50% per gli investimenti dello scorso anno nell’immobiliare alberghiero italiano. A certificarlo il Rapporto 2025 del settimo Hospitality Forum, organizzato a Milano da Castello Sgr e Scenari Immobiliari.

“Parliamo di una quota pari a 2,2 miliardi di euro - evidenzia Francesca Zirnstein, direttore generale di Scenari Immobiliari - e guardando al primo semestre 2025 sia le catene che le attività dei principali operatori stanno già superando il record della scorsa stagione, con una quota pari a 1,5 miliardi di euro. Il trend è in scia con quanto verificatosi in Europa nel 2024, dove gli investimenti complessivi sono cresciuti del 40%, per una cifra pari a 22,5 miliardi di euro”.

La situazione in Europa

Nello specifico, risultano mille le transazioni concluse, per un totale di 120mila camere, con un volume dei portafogli di quasi 8 miliardi di euro (1/3 dell’intero mercato). Fra i Paesi più dinamici il Regno Unito (7,85 miliardi di euro), seguito dalla Spagna (3 miliardi), quindi la Francia (2,4 miliardi): un trio di testa che, nel suo insieme, rappresenta quasi il 60% del volume totale. Poco più indietro l’Italia, ma con risultati altrettanto significativi e, soprattutto, con uno slancio economico che lascia presagire il raggiungimento del terzo gradino del podio entro fine 2025 con 3 miliardi di euro, alle spese della Francia. Merito del dinamismo delle classi luxury e upper scale, capaci di attrarre il 60% degli investimenti degli ultimi 18 mesi (2,3 miliardi di euro).