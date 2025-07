L’offerta alberghiera italiana deve ancorarsi all’eccellenza del proprio territorio e, per le strutture d’alta gamma, l’elemento di svolta è invitare gli ospiti a muoversi fuori dalle strutture, anziché trattenerli all’interno.

“Ancora sei anni fa, negli Stati Uniti, nessuno aveva un’idea chiara della Sardegna come destinazione turistica - ha spiegato Antonello Cocco, general manager W Sardinia -, mentre oggi cresce del 16% di anno in anno grazie al contributo nordamericano, ma anche sudamericano. Determinante è stato agevolare le condizioni di fruibilità e spostamento dagli hotel e dai resort verso le località dei dintorni, perché gli stranieri hanno capito di trovarsi in un luogo naturalistico e culturale unico in Europa”.

Un’unicità che però, come è emerso confronto nell’ultimo Hospitality Forum di Milano, deve riuscire a riflettersi e riemergere nell’offerta del servizio alberghiero. “Che si tratti di cucina o artigianato - ha aggiunto Andrea Orbetello, general manager Four Seasons Milano - l’autenticità delle tradizioni familiari italiane è un patrimonio che possiamo interpretare e restituire all’interno delle grandi strutture d’ospitalità, anche quando queste sono ubicate in grandi centri urbani internazionali. Per il pubblico internazionale è qualcosa di straordinario, qualcosa che raramente trovano allo stesso livello in altre destinazioni”.

“I general manager italiani sono depositari di un sapere del territorio italiano ricchissimo - ha osservato invece Giuseppe De Martino, generale manager The St. Regis Rome - ed è loro responsabilità non solo studiare e documentarsi coordinandosi con le amministrazioni comunali, ma trasmettere poi questa cultura agli ospiti, così come ai colleghi all’estero. Essere italiani diventa così sinonimo di qualità ed eccellenza in modo del tutto naturale, favorendo una promozione indiretta delle nostre strutture”.

“In Italia ogni esperienza è a portata di mano - ha poi ricordato Alex Dallocchio, general manager Romazzino Belmond Hotel - perché non disponiamo solo di un territorio vario, ma di insediamenti capillari. Anche con un semplice soggiorno un turista può di fatto moltiplicare il valore alla propria vacanza”.