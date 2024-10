Hotel Milano Scala: doppia certificazione nel segno della sostenibilità

L’Hotel Milano Scala può oggi vantare un importante traguardo, ossia essere il primo in Italia a ottenere sia la certificazione WELL Health Safety Rating sia la WELL Performance. Due riconoscimenti che coronano 15 anni di attenzione alla sostenibilità e al wellness.

“L’Hotel Milano Scala ha fatto degli sforzi pionieristici per migliorare la salute e il benessere di ospiti e dipendenti così da mettere le persone al primo posto - sottolinea Giovanna Jagger, senior director del WELL Building Institute -. Non bisogna dimenticare come negli ultimi anni, uno dei fattori principali presi in considerazione dagli ospiti siano proprio la salute e il benessere. Diventano così cruciali la qualità dell’aria, la sicurezza, la prevenzione delle malattie e la salute mentale”.

Un percorso, come ricorda l’a.d. dell’hotel, Vittorio Modena, iniziato con la costruzione dell’albergo che ha sempre avuto come obiettivo l’ecosostenibilità. “Siamo nel mezzo di una transizione ecologica a livello mondiale che riguarda tutti i settori - aggiunge Modena -. Le certificazioni si dimostrano rilevanti proprio per dire al mondo ‘noi siamo realmente ecosostenibili’”.