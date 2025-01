Hotel palco d’arte, il successo del Borghese Contemporary di Roma

Risultati molto soddisfacenti per il direttore della struttura, Marco Graziani , che sottolinea come l’obiettivo minimo di fatturato sia stato ampiamente raggiunto e superato. “L’aspetto che ancora di più ci ha sorpreso - aggiunge - è stata la personalità che la struttura ha avuto da subito: un boutique hotel di 24 camere che ha saputo fondere una visione moderna nella cura del design e nella visione dell’arte che è stata apprezzata e vissuta dall’ospite, insieme a un’atmosfera accogliente ed alla location esclusiva”.

Si è concluso con un tasso di occupazione annua del 97% il primo anno di attività del Borghese Contemporary Hotel , il 4 stelle nel cuore di Roma situato in un palazzo storico del 17esimo secolo di proprietà della Famiglia Piperno , che ha aperto le porte a luglio 2023.

La valutazione sulle piattaforme Borghese Contemporary Hotel è stata di 9.2/9.3; le recensioni degli ospiti confermano l’alta qualità del servizio e sottolineano come il 90% delle aspettative della clientela siano state soddisfatte; un ulteriore indicatore del successo della struttura, che ha raggiunto anche medie di vendita tipiche di hotel a 5 stelle.

Le prospettive

Guardando al 2025, le prospettive di crescita sono positive, sia per il segmento leisure che per il corporate, che si che si preannuncia migliore rispetto al 2024: “Al momento - spiega Graziani - si può quantificare, in termini di percentuali, un 15% di crescita leisure e un 3-5% di crescita del segmento corporate. I viaggi business sono sempre legati a doppio filo ai budget di spesa dettati dalle aziende e questo spiega la ridotta previsione d’incremento rispetto al leisure”.

L’approccio dell’hotel è simile a quello di una galleria d’arte: “Ogni spazio - sostiene il proprietario, Romeo Piperno - è stato progettato con l’arte come fulcro, ogni ambiente è legato da un fil-rouge artistico, con opere differenti che lasciano un’impronta e donano personalità alle aree. Lo scopo è quello di far conoscere artisti consolidati e nuovi”.