Un totale di investimenti pari a 2,1 miliardi di euro, in crescita di 36 punti percentuali su un 2023 relativamente debole, che si era fermato a 1,54 miliardi. Il comparto alberghiero in Italia non è mai stato così forte, almeno non negli ultimi anni, e a dimostrarlo sono le cifre diffuse da CBRE. Roma e Milano rimangono protagoniste nel panorama degli investimenti alberghieri ed entrambe le città, come fa notare anche il report Data Hub sul Real Estate, continuano a essere al centro dell’attenzione.

Se Roma, segnala ancora Data Hub, è la più attrattiva, sia in termini di numero di transazioni che in termini di valore, l’attenzione dei grandi player su concentra anche sulle regioni del Sud Italia.

Un esempio tra quelli citati nel servizio su TTG Today, online sulla digital edition, è la Campania, dove gli investimenti spaziano dalle strutture di fascia media a quelle upper level. Aprirà nella primavera del 2025 il primo DoubleTree by Hilton a Napoli, frutto di un accordo di franchising con F.G.N Horn Srl. Questa struttura di 112 camere si trova in una posizione centrale della città.

Anche Autentico Hotels ha guardato al Sud Italia per arricchire il suo portafoglio, aggiungendo due strutture iconiche della costiera amalfitana e delle sue isole. Si tratta del Miramalfi di Amalfi e dell’Excelsior Parco di Capri, una dal design contemporaneo, l’altra un piccolo gioiello d’epoca in stile liberty, costruito nel 1906 sui resti di un’antica villa romana.

Spingendo lo sguardo alla Puglia, tra le operazioni maggiormente interessanti degli ultimi mesi quella di Garibaldi Hotels che, a inizio gennaio, ha aperto nuovo indirizzo in Salento: il GH Gallipoli Resort, un 4 stelle che porta a 14 le strutture del portfolio di Garibaldi Hotels.

Passando all’upper level, dopo le strutture del lago di Como e di Verona il brand Vista, con gli hotel di proprietà della famiglia Passera, fa il tris sbarcando in Puglia con il Vista Ostuni (nella foto), la cui apertura è confermata per l’estate.

Parte del portfolio The Leading Hotels of the World, Vista Ostuni occupa gli edifici dell’ex Manifattura Tabacchi, risalente al XIV secolo. Avrà 28 camere e suite con una metratura media di 60 mq, 2 ristoranti, tre piscine di cui due esterne (tra cui un’infinity pool sulla terrazza) e una interna, un rooftop bar, un library bar, una Spa, un beauty center e una palestra.

Sbarco in Calabria, invece, per CDSHotels, che inaugurerà a giugno il 4 stelle superior Le Castella-Ninfe Saracene.

Scendendo, infine, alle isole, i grandi gruppi alberghieri continuano a guardare con interesse alla Sicilia che, come ha ricordato Patrick Fitzgibbon, senior vice president, development Europe di Hilton - ha ricevuto più di cinque milioni di turisti lo scorso anno”. A Modica Hilton ha accolto il Terradamari Resort & Spa Marina nella Tapestry Collection a seguito di un accordo di franchising con il Gruppo Minardo.

Sempre a Modica BWH Hotels Italia & Malta ha acquisito il 4 stelle Principe d’Aragona, entrato nel gruppo con il brand Sure Hotel Collection by Best Western.

Tra le ultime new entry quella del Gruppo UNA, che aprirà ad aprile UNAHOTELS One Catania, un lifestyle Spa & wellness hotel con 55 camere e suite.

Un progetto di riqualificazione storico-artistica di grande valore è invece quello annunciato da Rocco Forte su Noto, in Sicilia, dove il gruppo aprirà nel 2026 il suo terzo hotel sull’isola all’interno di Palazzo Castelluccio.

Il Sud Italia è anche nel mirino di Hyatt, che oltre a Roma guarda a Puglia, Sicilia e Sardegna, con l’obiettivo di triplicare in cinque anni la sua presenza in Italia.

Il servizio completo è disponibile su TTG Today, sfogliabile anche online a questo link.