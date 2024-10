Hotrec, Alessandro Cavaliere confermato nell’esecutivo

Confermato nell’executive committee di Hotrec Alessandro Cavaliere. Membro del consiglio direttivo di Federalberghi e presidente di Adava -Associazione degli albergatori e imprese turistiche della Valle d’Aosta -, è stato rieletto nell’esecutivo della Confederazione europea degli imprenditori dell’ospitalità e della ristorazione.

La riconferma, si apprende dall’Ansa, è avvenuta nel corso dell’89esima assemblea di Hotrec, in corso a Varsavia.

”Sento il grande peso della responsabilità, non solo di rappresentare l’Italia all’interno del governo di un’organizzazione che comprende ben 36 nazioni, ma anche di portare avanti le istanze delle piccole comunità, in particolare quelle montane, che vivono di turismo e che non devono essere minacciate da esso - ha affermato Cavaliere -. Il lavoro di studio, relazioni e pianificazione portato avanti all’interno di Hotrec ha questo obiettivo sopra ogni altro”.