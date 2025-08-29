Hotusa rimborsa tutto il ‘debito’ Covid

Hotusa non deve più nulla a Sepi, il fondo spagnolo di salvataggio per le imprese durante l’epoca Covid. La catena ha versato gli ultimi 56 milioni di euro, arrivando così a rimborsare in anticipo tutti i 241 milioni ricevuti.

Come riporta preferente.com il presidente di Hotusa, Amancio López, ha voluto “riconoscere pubblicamente la professionalità, la dedizione e l’impegno con cui Sepi e il suo team hanno gestito il processo di prestito”.

López ha sottolineato anche che l’apporto di liquidità “è stato decisivo per consentire alla nostra azienda di mantenere il consueto ritmo di attività in un contesto straordinariamente complesso”.