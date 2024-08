Hyatt acquisisce Standard International

Hyatt Hotels Corp. ha annunciato un'importante acquisizione. Si tratta di Standard International, azienda alla quale fanno capo i brand The Standard e Bunkhouse Hotels.



La transazione dovrebbe concludersi a fine 2024 e, alla chiusura Hyatt pagherà 150 milioni di dollari, con ulteriori versamenti fino a 185 milioni di dollari spalmati nel tempo, man mano che nuove proprietà entreranno nel portfolio. All'atto dell'acquisizione, Hyatt rileverà i contratti di gestione, di franchising e di licenza per 21 hotel già aperti. Il portfolio comprenderà 2mila camere tra cui The Standard London, The Standard High Line a Nyc e The Standard Bangkok Mahanakhon, in aggiunta ad alcuni boutique hotel come l'Hotel Saint Cecilia ad Austin e l'Hotel San Cristóbal in Messico.



Come riporta travelmole.com , una volta espletate le formalità, Hyatt darà vita a un nuovo gruppo nel segmento lifestyle con sede a New York al cui vertice ci sarà Amar Lalvani, attuale ceo di Standard International, nel ruolo di presidente e direttore creativo.



Da sottolineare, in ultimo, come il passaggio di proprietà includerà anche più di 30 progetti compresi dei nuovi hotel che dovrebbero aprire nei prossimi 12 mesi, tra cui figurano The Standard Pattaya Na Jomtien e The StandardX Bangkok Phra Arthit.