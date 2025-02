Hyatt Centric si espande: obiettivo 100 strutture entro il 2028

L’obiettivo è superare le cento strutture entro il 2029. Hyatt Centric, uno dei marchi di punta del colosso americano, continua la sua crescita, stimando di aumentare la presenza globale del marchio, entro il 2028, del 50% rispetto a oggi.

Nel 2024 Hyatt Centric - un brand particolarmente amato da Millennial e GenZ - ha registrato una crescita senza precedenti, con aperture in città come Il Cairo, Shanghai, San José in Costa Rica, Santo Domingo e altre ancora. Entro il 2028 sono previste le aperture di più di 35 nuovi hotel in tutto il mondo. In Asia Pacifico il marchio aumenterà la sua presenza di oltre il 75%, ma sono programmate diverse new entry anche nelle Americhe, in Europa e in Medio Oriente.

In Europa, come scrive Hosteltur, entro quest’anno aprirà l’Hyatt Centric Reims, mentre nel 2026 sarà la volta dell’Hyatt Centric Altstadt Hamburg, il primo hotel Hyatt Centric in Germania, situato in Moenckebergstrasse, una delle vie dello shopping più trafficate di Amburgo. All’ultimo piano ci saranno un ristorante panoramico e un bar. Il marchio nel 2026 debutterà anche in Islanda con l’Hyatt Centric Reykjavik, sulla via principale della capitale, con un bar sul tetto che offrirà viste panoramiche sulla città.

In Medio Oriente, invece, l’Hyatt Centric Madinah KEC (apertura nel 2028) segnerà l’arrivo del marchio in Arabia Saudita. L’hotel disporrà di 130 camere e suite, con elementi artistici e di design che riflettono il carattere locale.