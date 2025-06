Hyatt Hotels Corporations ha annunciato il completamento dell’acquisizione di Playa Hotels & Resorts, la società specializzata nella proprietà, gestione e sviluppo di resort all-inclusive in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica.

Un deal miliardario annunciato a febbraio, che ha visto il colosso alberghiero americano sborsare qualcosa come 2,6 miliardi di dollari acquisendo tutte le azioni in circolazione di Playa, inclusi circa 900 milioni di debiti, al netto della liquidità.

Ora Hyatt ha aggiunto al suo portafoglio 15 all-inclusive precedentemente gestiti da Playa, otto dei quali facevano già parte del sistema Hyatt sotto i brand Hyatt Ziva e Zilara.

L’accordo, spiega TopHotelNews, aggiunge diverse nuove strutture fronte mare al portfolio Hyatt, tra cui Secrets La Romana e Dreams La Romana in Repubblica Dominicana, Dreams Rose Hall in Giamaica e Hyatt Vivid Playa del Carmen e Sunscape Cancun, in Messico.

“Con l’accoglienza di Playa nella famiglia Hyatt - commenta Mark Hoplamazian, presidente e amministratore delegato di Hyatt - stiamo rafforzando la nostra leadership nel settore all-inclusive attraverso una combinazione di nuove sedi, competenze e talenti”.

L’espansione di Hyatt nel mercato all-inclusive è iniziata nel 2013 grazie a una partnership con Playa, che ha portato al lancio dei marchi Hyatt Ziva e Zilara. L’accelerazione è avvenuta con l’acquisizione di Apple Leisure Group nel 2021 ed è proseguita nel 2024 con una joint venture con Grupo Piñero per la catena Bahia Principe Hotels & Resorts.