Hyatt cresce in Europa, nuova operazione con Lindner Hotels

Continua lo sviluppo del gruppo Hyatt, che ha appena annunciato il completamento dell’acquisizione del marchio me and all Hotels da Lindner Hotels. Il gruppo tedesco aveva avviato una collaborazione strategica già nel 2022 con Hyatt, che in tal modo ha rafforzato la sua presenza in Germania e in Europa.

A questo punto è stata completata l’integrazione della maggior parte dei Lindner Hotels & resorts e delle strutture a brand me and all nel programma fedeltà World of Hyatt. Inoltre il brand me and all resterà autonomo all’interno della galassia Hyatt.

Dal suo lancio nel 2016 come marchio gemello di Lindner per le strutture di lifestyle urbano, il portafoglio di me and all Hotels è cresciuto fino a raggiungere sei alberghi e oltre 1.000 camere nelle città di tutta la Germania. La pipeline di sviluppo, spiega TravelMole, include un’apertura a Berlino prevista per quest’anno più altre new entry ad Amburgo, Lipsia e Stoccarda, tutte programmate nel 2026.

“Il team Lindner ha dato vita a un brand incredibile ideando me and all Hotels e crediamo che il marchio abbia un grande potenziale di espansione in tutta Europa” ha affermato Felicity Black-Roberts, svp Development Eame di Hyatt.