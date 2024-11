Hyatt fa il suo debutto a Malta con l’Hyatt Centric Malta, il settimo del brand in Europa, che sorge nel cuore di St. Julian’s, dispone di 170 camere e, data la sua posizione strategica, consente ai suoi ospiti di raggiungere facilmente tre siti patrimonio Unesco.

“L’apertura di Hyatt Centric Malta - sostiene Michel Morauw, amministratore delegato, Eame North di Hyatt - è un’importante aggiunta al marchio Hyatt Centric in rapida crescita, che si unisce a sei proprietà europee già esistenti, a ulteriore rafforzamento del nostro portafoglio di strutture lifestyle e leisure”. Tra i plus della struttura, come scrive TopHotelNews, un ristorante, piscine sul tetto e indoor e spa con vasca idromassaggio e sauna finlandese, oltre a palestra e tre sale riunioni.

Nei Paesi del Mediterraneo Hyatt conta un portafoglio che abbraccia 13 diversi marchi e oltre 80 proprietà. “Il nuovo hotel - aggiunge il direttore della struttura, Andrea Farrugia - crea un’esperienza coinvolgente che non solo cattura l’essenza di Malta, ma offre ai viaggiatori anche escursioni culturali a portata di mano”.