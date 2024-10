Hyatt Hotels sviluppa i servizi dei nuovi brand

Crescono i servizi che Hyatt Hotels Corporation riserva al mercato americano. Negli ultimi tre anni l’incremento è stato di circa il 25%, facendo sì che oltre il 50% delle future novità riguardi proprio le Americhe. Il focus dell’azienda è oggi su efficienza e redditività trasversali su tutti i marchi in portfolio, con tecnologia e personalizzazione al primo posto.

Ne è un esempio il brand Caption by Hyatt, che ha lanciato un nuovo approccio centrato sulla flessibilità, con un modello di business efficiente su più mercati.

Con due recenti aperture nella regione Asia-Pacifico e quelle previste nel 2025 negli Usa, Caption by Hyatt è pronto per una visibilità globale. Stessa sorte per Hyatt Studios, che in soli 18 mesi è stato protagonista di una vera impennata con oltre 4mila camere in pipeline. Infine, come riporta breakingtravelnews.com, il brand upscale Hyatt Place è attualmente in una fase di test-and-learn, con la volontà di sviluppare un prototipo caratterizzato da una migliore gestione dei costi e una rinnovata identità di design.