Hyatt, rotta sul Portogallo: 3 nuovi hotel in arrivo

Hyatt punta sul Portogallo, deciso a sfruttare la crescita record di visitatori che sta interessando il Paese. Il big player dell’hotellerie ha infatti lanciato 4 nuovi progetti sul Paese, che apriranno nei prossimi due anni.

L'evoluzione del panorama degli investimenti alberghieri e residenziali in Portogallo ha innescato un'ondata di investimenti esteri, rendendolo una sede ideale per la strategia di crescita di Hyatt.

Nel primo trimestre 2026 aprirà Andaz Lisbona che segnerà il debutto del marchio nel Paese. Le 170 camere e suite dell'hotel rifletteranno lo spirito creativo di Lisbona, intrecciando artigianato contemporaneo e arte locale in ogni dettaglio.

Sempre nel 2026 e sempre a Lisbona aprirà The Standard, che trasformerà lo storico Palácio Santa Clara in un palcoscenico dedicato alla cultura, agli incontri e alla libertà. Con 197 camere e suite, la terrazza panoramica, la spa e i giardini l’hotel vuole essere sia una lettera d'amore al cuore culturale del Portogallo, sia una dichiarazione di ciò che l'ospitalità diventa quando osa immaginare di più.

Il marchio Hyatt Regency si sta inoltre preparando a rafforzare la sua presenza in Portogallo con la prevista apertura dell'Hyatt Regency Vilamoura in Algarve, e ad espandersi in altre regioni di lingua portoghese, tra cui Capo Verde, con l'Hyatt Regency Cape Verde Sal.