Hyatt Hotel continua ad ampliare il portafoglio di all inclusive sviluppando il brand Dreams. L’ultima novità è in Repubblica Dominicana, porta il nome di Dreams Cap Cana Resort & Spa, verrà inaugurata a fine anno e disporrà di 519 camere, tra cui 40 ville e 100 suite swim-up.

Il resort, a 15 minuti dall’aeroporto internazionale di Punta Cana, si trova all’interno della community turistica di Cap Cana, sulla Juanillo Beach. Cap Cana, spiega hotelsmag.com, ospita uno dei più grandi porti turistici dell’America centrale e meridionale e ha due parchi di divertimento, un centro equestre, campi da polo e un campo da golf.

La struttura nuova è situata sullo stesso tratto di spiaggia di Secrets Cap Cana, Hyatt Zilara Cap Cana e Hyatt Ziva Cap Cana. Tra i servizi 10 ristoranti, sei bar, una spa con 13 sale per trattamenti, miniclub, club per adolescenti, quattro piscine, due campi da pickleball, uno da tennis, e poi ancora centro fitness, teatro e spazi modulabili per i meeting. Gli ospiti potranno usufruire anche di servizi in camera e concierge 24 ore su 24, attività giornaliere e intrattenimento diurno e notturno.