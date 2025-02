Hyatt valuta l’acquisizione di Playa Hotels & Resorts

Un altro ingresso nella famiglia Hyatt? Il colosso alberghiero potrebbe aggiungere un nuovo marchio al suo portfolio: quello di Playa Hotels & Resorts.

In realtà le due società collaborano da tempo. Playa Hotels & Resorts ha già un accordo di esclusiva con Hyatt Hotels Corp.

Secondo quanto si apprende da Travel Weekly, la possibilità di un’acquisizione da parte di Hyatt della catena - che attualmente conta 24 resort in Messico, Giamaica e Repubblica Dominicana - sarebbe sorta durante le trattative per l’estensione del contratto di esclusiva, in scadenza il 3 febbraio e attualmente prorogato solo fino al 10 febbraio.

Le discussioni, secondo la testata, sono in corso, ma non vi è certezza però che l’operazione arrivi al closing.