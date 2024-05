I migliori hotel aeroportuali del mondo: la classifica Skytrax

Anche quest’anno è il Crowne Plaza Changi Airport di Singapore il miglior hotel aeroportuale del mondo secondo Skytrax. La società di ricerche britannica ha assegnato il titolo alla struttura per la nona volta ai World Airport Awards 2024 in base ai risultati di sondaggi tra gli ospiti, che hanno valutato voci come: l’esperienza complessiva in hotel, l’accesso da/per l’aeroporto all’albergo, la cordialità e la professionalità del personale alla reception e nelle camere. Tra gli altri punti presi in considerazione la pulizia delle camere e dei bagni, i servizi in camera, la disponibilità di strutture per il tempo libero, e poi ancora la qualità del cibo e del personale del ristorante e il rapporto qualità-prezzo.

Gli altri premiati

Sul secondo gradino del podio si piazza l’Hyatt Regency Shenzhen Airport in Cina, seguito dal TWA Hotel at New York’s JFK Airport. Il primo hotel europeo nella top ten è l’Hilton Munich Airport in Germania, seguito dal Fairmont Vancouver Airport canadese e dal Grand Hyatt at SFO (Usa). Per trovare un’altra struttura europea dobbiamo scivolare all’ottavo posto con l’olandese Hilton Amsterdam Schiphol Airport, seguito dal Pullman Guangzhou Airpot in Cina e dall’ultima struttura europea, il Sofitel London Heathrow.

Unico hotel mediorientale è il Mövenpick Hotel del Bahrain, settimo nel ranking.

A vincere il titolo di Best Airport Hotels In Europe 2024 sono stati, oltre all’Hilton Munich e al’Hilton Schiphol, anche l’Hilton Frankfurt Airport, il Sofitel London Heathrow e lo Sheraton Amsterdam Airport.