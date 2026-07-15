I piani internazionali di Palladium: 9 aperture entro il 2029 e debutto in Asia

Palladium Hotel Group accelera sul piano di espansione internazionale. Nei piani del Gurppo 9 nuove aperture entro il 2029 e l’ingresso nel mercato asiatico.

Il Vietnam diventerà l’hub regionale del Gruppo, con una sede a Ho Chi Minh City.

Nel 2027 debutterà BLESS Collection Hotels a Ninh Van Bay con 80 ville, mentre lo storico Hoa Binh Hotel di Hanoi sarà riqualificato in un cinque stelle di 80 suite.

Sempre BLESS arriverà a Milano nel 2029 con 100 camere.

Parallelamente, crescerò anche il portfolio lifestyle con Only YOU Hotels a Venezia, Ibiza e Madrid e The Unexpected Hotels negli Emirati.

Nel 2028 sono previste inoltre nuove camere in Giamaica e l’espansione del Grand Palladium Hotels & Resorts in Brasile. A guidare lo sviluppo nell’area sarà Farah Jaber, managing director per il Sud Est asiatico, insieme al ceo Jesús Sobrino.