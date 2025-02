Ibis Accor: i 25 motivi per viaggiare nel 2025

Un terzo delle persone vuole viaggiare di più nel 2025 rispetto al 2024, e il 22% è disposto a spendere di più in viaggi nel corso di quest’anno. Lo dicono i dati contenuti nel rapporto Ibis ‘Go Get It: How Gen Z/Y Will Travel in 2025’.

I brand Accor dedicati alla fascia media e budget di viaggiatori evidenziano l’evoluzione delle motivazioni di viaggio. Il rapporto evidenzia una crescente inclinazione verso i viaggi esperienziali: che si tratti di esplorazioni culturali, percorsi di crescita personale, grandi eventi musicali o competizioni sportive, i viaggiatori scelgono le proprie destinazioni con un intento preciso, guidati dal desiderio di vivere momenti significativi.

Secondo la ricerca, il 58% delle persone ritiene che le esperienze abbiano un valore superiore ai beni materiali: dall’emozione di un concerto all’immersione nelle tradizioni locali, fino alla scoperta di luoghi ammirati sullo schermo, i viaggiatori danno sempre più importanza a esperienze capaci di arricchire la loro identità.

In collaborazione con gli esperti di tendenze di viaggio Globetrotter, ibis ha quindi identificato 25 fra eventi, festival e momenti culturali più emozionanti in tutto il mondo, ispirando i viaggiatori a esplorare nuovi orizzonti, cogliere ogni opportunità e vivere appieno la vita.

Si va dal Carnevale di Rio all’Holi a Mumbai, dai campionati mondiali di atletica leggera a Tokyo all’Oktoberfest di Monaco di Baviera fino ai luoghi della terza stagione di The White Lotus in Thailandia. Tutti momenti per vivere un’esperienza memorabile.